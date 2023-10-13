Египет договорился о закупке 780 тысяч тонн российской пшеницы

Накануне GASC 12 проводило тендер на закупку зерна со сроками поставки 15-30 дней и оплатой через 180 либо 270 дней.

«GASC закрепил успех после крупной частной сделки и приобрел еще 300 тысяч тонн российской пшеницы на завершившемся вчера тендере», — отметили в СЭЗ.

Стоимость поставки составляет $260 долларов FOB с отсрочкой платежа 180 дней.

Ранее Египет закупил у России вне тендера 480 тысяч тонн пшеницы за $265 долларов за тонну FOB. Общий объем покупок российской пшеницы на текущей неделе составил 780 тысяч тонн.

В сентябре стало известно, что Египет планирует закупить у РФ 1 млн тонн пшеницы, в рамках межправительственного соглашения велись соответствующие переговоры, пишет «Свободная пресса».

