Египет договорился о закупке 780 тысяч тонн российской пшеницы
Агентство по закупкам продовольствия (GASC) Египта договорилось о закупке почти 800 тысяч тонн российской пшеницы. Об этом сообщает Союз экспортеров зерна.
Накануне GASC 12 проводило тендер на закупку зерна со сроками поставки 15-30 дней и оплатой через 180 либо 270 дней.
«GASC закрепил успех после крупной частной сделки и приобрел еще 300 тысяч тонн российской пшеницы на завершившемся вчера тендере», — отметили в СЭЗ.
Стоимость поставки составляет $260 долларов FOB с отсрочкой платежа 180 дней.
Ранее Египет закупил у России вне тендера 480 тысяч тонн пшеницы за $265 долларов за тонну FOB. Общий объем покупок российской пшеницы на текущей неделе составил 780 тысяч тонн.
В сентябре стало известно, что Египет планирует закупить у РФ 1 млн тонн пшеницы, в рамках межправительственного соглашения велись соответствующие переговоры, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru