Ефимов: Власти выделили почти 6 га для строительства объектов на западе Москвы
В рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) Москва в прошлом году выделила земельные участки общей площадью около 5,8 гектара в Западном административном округе. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«В 2023 году город заключил семь договоров аренды земельных участков площадью около 5,8 гектара на западе столицы», - сказал Ефимов.
Он уточнил, что в округе появятся как коммерческие, так и социальные комплексы, а общая площадь зданий составит почти 88 тысяч квадратных метров.
По словам главы департамента городского имущества Максима Гамана, три участка выделены для развития спортивной инфраструктуры. Так, на Минской улице будет построен спортивный центр с залами для борьбы и игр, а также комплекс с универсальным залом для мини-футбола и футбольным полем.
Статус МаИП могут получить объекты, направленные на развитие инфраструктуры, создание рабочих мест, рост инвестиций в экономику столицы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru