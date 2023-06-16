Ефимов: В Москве оборот сферы платных услуг за четыре месяца вырос на 11%
Объем платных услуг в Москве в первые четыре месяца этого года составил 968,4 миллиарда рублей, что превышает показатели аналогичного периода 2022 года на 11,1 процента. Об этом на ПМЭФ сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он отметил, что среди лидеров роста остаются электронные сервисы, а также сферы культуры и спорта, гостиничный и туристический бизнес.
«Сфера услуг Москвы динамично развивается, демонстрируя уверенный рост. Этот сектор, в отличие от торговли, в меньшей степени подвержен санкционному давлению и поэтому более устойчив к внешним факторам. Московские предприниматели смогли быстро адаптироваться к новым экономическим реалиям и заполнить освободившиеся ниши», - сказал Ефимов.
Наибольшие темпы роста демонстрируют цифровые сервисы, чей оборот в сопоставимых ценах вырос за указанный период на 77,5% - до 61 миллиарда рублей. Второе место досталось учреждениям культуры и спорта, их выручка выросла на 28% - до 43,6 миллиарда рублей. Замыкает тройку лидеров гостиничный и туристический бизнес с оборотом в 33,2 миллиарда рублей.
По данным Департамента экономической политики и развития города Москвы, в январе – апреле рос оборот в сфере образования: на 15,5 процента – до 84,7 миллиарда рублей. Объем транспортных услуг увеличился на 13,1 процента – до 284,5 миллиарда рублей.
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