Ефимов: В Кузьминках построят жилье по программе реновации в рамках КРТ

В Москве в районе Кузьминки реорганизуют сразу семь неэффективно используемых земельных участков, общей площадью 4,98 гектара по программе комплексного развития территорий. Об этом сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов. По его словам, проект решения уже опубликован на сайте правительства Москвы.

«Планируется возвести современные жилые дома по программе реновации. Инвестиции в реорганизацию площадок могут превысить 50 миллиардов рублей», – отметил заммэра.

Он также добавил, что по итогам реализации этого проекта появится более 600 рабочих мест.

Два участка расположены на улице Зеленодольской, ещё столько же на Волжском бульваре и на Волгоградском проспекте, один - на улице Академика Скрябина. В настоящее время на этих территориях размещены устаревшие торговые объекты, а также склады, стоянки машин и автосервис.

Как рассказал глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, там построят 182,43 тысячи квадратных метров жилья по программе реновации.

В новое жилье в Кузьминках смогут переехать свыше четырех тысяч человек. Это один из районов столицы, где в программу реновации вошло большое количество домов. С начала реализации программы реновации в новом районе новоселье отпраздновали уже около четырех тысяч человек. Под заселение передано 14 домов, в разной стадии расселения находятся 29 старых зданий.

В рамках программы комплексного развития территорий в Москве создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков строится комфортное жилье, дороги и вся необходимая инфраструктура. В настоящее время в столице на разных стадиях реализации находится 188 проектов комплексного развития территорий общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.

