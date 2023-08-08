Ефимов: В Кунцеве появится 1,3 тысячи новых рабочих мест по программе КРТ
Власти Москвы утвердили проект планировки территории для реорганизации бывшего Кунцевского комбината, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
На участке будут построены более 600 тысяч квадратных метров недвижимости, а договор о комплексном развитии участка был заключен в 2021 году.
Инвестиции в развитие проекта составят более ста миллиардов рублей, а ежегодный бюджет оценивается в 567 миллионов рублей.
Также будет реконструирована общегородская магистральная улица Молодогвардейская. Пройдут мероприятия по благоустройству внутриквартальных проездов с организацией велодорожек и мест парковки автомобилей.
Глава департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что в рамках проекта в течение 11 лет планируется строительство почти 600 тысяч квадратных метров жилья. Также будет построен образовательный комплекс, который будет включат ь в себя ясли для 100 детей и детский сад для 350 воспитанников.
Юлиана Княжевская добавила, что на указанной территории построят недвижимость с «продуманной» и многофукнциональной инфраструктурой. Власти планируют создать новую зону отдыха в виде зеленого бульвара.
В рамках программы КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются комфортное жилье, дороги, а также вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью порядка 2450 гектаров. Программа на возврат в оборот заброшенных и неэффективно используемых земель столицы. Благодаря ей будут созданы более 570 тысяч новых рабочих мест, а общий объем инвестиций составит восемь триллионов рублей.
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