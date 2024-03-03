 Ефимов: В 2023 году оказано более 35 тысяч консультаций в имущественно-земельной сфере

Московский Информационно-консультационный центр (ИКЦ) Госинспекции по недвижимости в 2023 году предоставил на 74 процента больше индивидуальных консультаций по сравнению с предыдущим годом. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В 2023 году в ИЦК состоялось 120 профилактических мероприятий: вебинаров, стратегических сессий, круглых столов и дискуссионных площадок», - отметил он.

Ефимов добавил, что в также, сотрудники центра провели более 35,4 тысячи индивидуальных консультаций, что на 74 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ИЦК функционирует на базе московской Госинспекции по недвижимости. Все проводимые мероприятия под флагом центра бесплатны для всех желающих. Глава инспекции Иван Бобров заявил, что три четверти аудитории на консультациях составили бизнесмены, юридические и физические лица.

«Еще 24% - представители городских и региональных учреждений, а также общественных организаций, работающих в сфере бизнеса», - добавил он.

Кроме того, в конце прошлого года в Москве открылся собственный офис ИЦК «ГИНЭТИКА ПОРЯДКА», где бизнес-сообщество может в очном формате получить помощь по вопросам использования земельных участков и городского нежилого фонда.

