Ефимов: Участок в 3-м Силикатном проезде в Москве реорганизуют

На северо-западе Москвы по программе комплексного развития территорий реорганизуют неэффективно используемый участок общей площадью 0,52 гектара в 3-м Силикатном проезде. Об этом сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.

«Объем инвестиций в развитие проекта оценивается более чем в два миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект может составить 195 миллионов рублей», – отметил заммэра.

Он также добавил, что после реализации проекта в этом районе Москвы появится около 600 новых рабочих вакансий.

По словам главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, в настоящее время на участке находится объект незавершенного строительства.

Глава департамента рассказал, что на его месте будет построен технопарк площадью 20 тысяч квадратных метров.

В рамках программы комплексного развития территорий возникают новые многофункциональные кварталы. На месте заброшенных участков и бывших промышленных зон возводят комфортное жилье, со всей необходимой инфраструктурой. В настоящее время в Москве на разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.

