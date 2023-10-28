Ефимов: участок на улице Вучетича на севере Москвы реорганизуют

В Тимирязевском районе столицы реорганизуют участок в рамках программы комплексного развития территорий. Об этом сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

По его словам, он находится по адресу: улица Вучетича, владение 1.

«Объем привлеченного финансирования в развитие территории оценивается почти в два миллиарда рублей», – отметил заммэра.

Участок площадью 0,43 гектара имеет удобное расположение между станциями столичной подземки «Дмитровская» и МЦД-2 «Гражданская» и неподалеку от Тимирязевского парка.

Вместо стоянки для хранения автотранспорта в этом месте будет построено более 16 тысяч квадратных метров комфортного жилья по Программе реновации. Об этом рассказал глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, в рамках программы предусмотрен и целый комплекс работ по благоустройству территории.

В рамках программы комплексного развития территорий в Москве создаются многофункциональные городские кварталы, с комфортным жильем, современными дорогами и всей необходимой инфраструктуру. Сейчас в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью почти 2,5 тысячи гектаров.

