Ефимов: участок на улице Вучетича на севере Москвы реорганизуют
В Тимирязевском районе столицы реорганизуют участок в рамках программы комплексного развития территорий. Об этом сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.
По его словам, он находится по адресу: улица Вучетича, владение 1.
«Объем привлеченного финансирования в развитие территории оценивается почти в два миллиарда рублей», – отметил заммэра.
Участок площадью 0,43 гектара имеет удобное расположение между станциями столичной подземки «Дмитровская» и МЦД-2 «Гражданская» и неподалеку от Тимирязевского парка.
Вместо стоянки для хранения автотранспорта в этом месте будет построено более 16 тысяч квадратных метров комфортного жилья по Программе реновации. Об этом рассказал глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.
По его словам, в рамках программы предусмотрен и целый комплекс работ по благоустройству территории.
В рамках программы комплексного развития территорий в Москве создаются многофункциональные городские кварталы, с комфортным жильем, современными дорогами и всей необходимой инфраструктуру. Сейчас в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью почти 2,5 тысячи гектаров.
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