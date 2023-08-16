Ефимов: Три школы и четыре детских сада ввели в эксплуатацию по городской программе МПТ
В Москве ввели в эксплуатацию семь образовательных учреждений - три школы и четыре детских сада, построенных по городской программе стимулирования создания мест приложения труда, рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Городская программа по стимулированию создания мест приложения труда работает в столице с 2020 года. За этот период мы заключили с инвесторами 50 соглашений, по которым будет возведено почти сто объектов различного назначения – коммерческого, промышленного и социального», – отметил заммэра.
Уточняется, что один из объектов, частная школа на 800 учащихся, расположен на северо-западе Москвы. Еще два проекта реализовали в районе Москворечье-Сабурово.
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал о завершении строительства четырех образовательных учреждений в ТиНАО. В частности, в Сосенском поселении ввели в эксплуатацию детский сад и школу.
Москва – один из крупнейших и самых развитых мегаполисов мира. В столице создается комфортная городская среда с удобной обстановкой для жизни, учебы, работы и творчества. При этом такая работа проводится не только в пределах исторического центра столицы, но и в новых округах. Стоит отметить, что благодаря городской программе стимулирования создания мест приложения труда девелоперы освобождаются от выплат за изменение вида разрешенного использования земельного участка при дополнительных инвестициях в строительство, на котором появятся новые рабочие места. Ранее программа была рассчитана только на возведение промышленных объектов и офисов, однако вскоре она была расширена.
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