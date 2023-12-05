Ефимов: Столичные обрабатывающие предприятия увеличили объем производства на 16%  

Столичные обрабатывающие предприятия увеличили объем производства на 16% за 10 месяцев 2023 года, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В лидерах – производители одежды, электрического оборудования и комплектующих для автотранспорта. Объем отгрузки промышленных предприятий Москвы с января по октябрь составил около 8,4 триллиона рублей, что на 5,7 процента превышает показатели аналогичного периода прошлого года», – отметил он.

Со своей стороны, министр правительства Москвы Владислав Овчинский добавил, что средний ежегодный рост столичной промышленности составляет в последние годы 10%. Москва по данному показателю опережает Сингапур и Пекин.

Сегодня в Москве работает более четырех тысяч промышленных компаний, на которых задействованы как минимум 720 тысяч человек. Город активно поддерживает производства, каждый год в столице открывается до 50 средних и крупных предприятий, а также 100 малых. Так, предприятия могут воспользоваться разнообразными мерами поддержки, среди которых субсидии и целевые займы.

