Ефимов: социальные учреждения Москвы получили 70 новых помещений

В Москве социальным организациям только с января по июнь 2023 года предоставлено 70 помещений общей площадью более 100 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.



«Москва регулярно предоставляет объекты недвижимости для работы социально значимых организаций: советов ветеранов, досуговых центров, образовательных учреждений и центров московского долголетия», – отметил вице-мэр.



Недвижимость передана социальным учреждениям и организациям на праве оперативного управления.



По словам главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, больше всего таких помещений находится на северо-западе Москвы -17, меньше всего в Зеленограде - 2.



Один из приоритетов Москвы – обеспечение всех жителей города необходимой социальной инфраструктурой. Социальные объекты работают по единым стандартам, что позволяет гарантировать их качество – для любого москвича и в любом районе. По восемь объектов недвижимости получили организации на юго-востоке города и в ТиНАО, по шесть расположены на востоке, юге, севере, и юго-западе. Пять помещений получили социально значимые организации на северо-востоке города, по три – на западе и в центре Москвы.



Среди тех, кто получил помещение в этом году - спортивно-досуговый центр «Кентавр» и Совет ветеранов района Некрасовка.

