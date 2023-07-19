Ефимов сообщил о росте онлайн-обращений в имущественно-земельной сфере Москвы

В первом полугодии столичные предприниматели подали более 700 тысяч электронных обращений за услугами и сервисами в имущественно-земельной сфере, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Предпринимателям доступно более 40 электронных продуктов. За первые шесть месяцев поступило почти 730 тысяч запросов, из них свыше 96% - при помощи портала mos.ru», - сказал Ефимов.

Система предоставления государственных услуг в электронном виде считается одной из лучших в мире. Бизнесмены на портале mos.ru могут получить практически любую информацию, в том числе о финансово-лицевых счетах, узнать статус договора, подать заявку на получение земельного участка и так далее.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман в свою очередь отметил, что самым популярным в первом полугодии стал сервис сверки финансово-лицевых счетов. Им воспользовались более 600 тысяч раз. Самой востребованной госуслугой оказалось «Предоставление информации о зарегистрированных до 31 января 1998 года правах на объекты жилищного фонда». Эта услуга позволяет получить документы, необходимые для операций с недвижимостью.

Востребованность онлайн-услуг в данном сегменте растет с каждым годом. Количество обращений к сервису сверки счетов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось более чем на 10%.

