Ефимов: производство одежды в Москве в 2023 году выросло более чем в 3 раза

Производство одежды в столице с января по июль 2023 года выросло более чем в три раза в сравнении с таким же периодом прошлого года. Об этом сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

Он отметил, что в Москве в сфере легкой промышленности работают свыше 250 предприятий, на которых заняты более 10 тысяч человек.

«За первые семь месяцев 2023 года объем выпуска продукции столичных фабрик и заводов, специализирующихся на изготовлении одежды, увеличился на 218% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – уточнил вице-мэр.

По словам главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, высокий рост производства в этой отрасли связан с желанием удовлетворить потребности внутреннего рынка после ухода известных западных торговых марок.

«Общий объем отгрузок продукции столичных производителей одежды за семь месяцев 2023 года составил 39,6 миллиарда рублей, что на 40,8% превышает показатель с января по июль 2022-го», – подчеркнул глава департамента.

Москва – мегаполис с развитым промышленным производством. На столичных предприятиях занято более 720 тысяч человек. При этом каждый год появляются до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых.

Комфортные условия для предпринимателей создаваемые в Москве позволяют с успехом развиваться как крупным, так и малым компаниям. Кроме того, размещение промышленных площадок предоставляет инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре и мерам поддержки. В настоящее время в Москве действует ряд антикризисных инструментов и более 20 мер поддержки производителей.

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