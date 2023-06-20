Ефимов: Производство напитков в Москве выросло почти на 7%
За первые четыре месяца этого года объем производства напитков в столице увеличился на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он отметил, что такая тенденция стала ответом на рост спроса на российском рынке. При этом, по его словам, изделия предприятий Москвы также широко представлены и на зарубежных рынках. Отмечается, что помощь заводам в развитии экспортных поставок оказывают байерские программы Центра «Моспром». Так, экспортерам бесплатно помогают с поиском контрагентов, проведением переговоров с потенциальными покупателями.
Со своей стороны, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что в столице выпускают молочные, безалкогольные газированные напитки, фруктовые соки и лимонады. Он подчеркнул, что мощности выпуска предприятий увеличиваются с помощью поддержки города.
Всего в столице производством напитков занимается 15 предприятий, на которых работает более четырех тысяч человек.
До этого сообщалось, что производство одежды в Москве с начала года выросло почти на треть. Так, в период с января по апрель в Москве было выпущено на 32 процента больше одежды, чем за аналогичный период прошлого года. Столичные предприятия выпускают обувь, классические костюмы, школьную и спортивную формы, вязаные, трикотажные изделия и другие. Также наблюдается рост выпуска спецодежды – в 2,2 раза. Город получил более 483 тысячи изделий, вдвое больше трикотажной и вязаной одежды, в том числе 569 тысяч пар обуви.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru