Ефимов: Производство напитков в Москве выросло почти на 7%

Со своей стороны, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что в столице выпускают молочные, безалкогольные газированные напитки, фруктовые соки и лимонады. Он подчеркнул, что мощности выпуска предприятий увеличиваются с помощью поддержки города.

Всего в столице производством напитков занимается 15 предприятий, на которых работает более четырех тысяч человек.

До этого сообщалось, что производство одежды в Москве с начала года выросло почти на треть. Так, в период с января по апрель в Москве было выпущено на 32 процента больше одежды, чем за аналогичный период прошлого года. Столичные предприятия выпускают обувь, классические костюмы, школьную и спортивную формы, вязаные, трикотажные изделия и другие. Также наблюдается рост выпуска спецодежды – в 2,2 раза. Город получил более 483 тысячи изделий, вдвое больше трикотажной и вязаной одежды, в том числе 569 тысяч пар обуви.



