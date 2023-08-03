Ефимов: Производство автокомплектующих в Москве выросло на 70%

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о существенном увеличении производства в столице комплектующих для автотранспорта.



«С января по май 2023 года объем производства автокомплектующих в Москве вырос на 68,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил показатель мая прошлого года более чем в четыре раза», – сказал Ефимов.



По его словам, московские предприятия производят электронику, аксессуары и автокомплектующие. Всего таких предприятий в городе больше двадцати. При этом росту производства способствовал уход из России зарубежных компаний.



Со своей стороны, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский указал на рост производства комплектующих и оборудования для электротранспорта.



«Один из ведущих производителей только в первом полугодии 2023 года удвоил ассортимент зарядных станций, а до конца осени планирует увеличение еще на 20%. Мощности предприятия позволяют выпускать до 200 быстрых и до 1,1 тыс. медленных зарядок», - добавил Овчинский.



Москва – город с развитым производством. В столице работает почти четыре тысячи промышленных площадок, на которых трудоустроено свыше 720 тысяч человек. При этом ежегодно открываются от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Здесь делают самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое. А еще здесь активно внедряют инновации.



Московский кластер электромобилестроения был запущен в конце прошлого года. Там применяются новые технологии по серийному производству электромобилей, грузовиков и электробусов.

