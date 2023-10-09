Ефимов: право на реорганизацию участков «Тушино» и «Малино» выставят на торги

В Москве выставят на торги право на комплексное развитие участков бывших промзон «Тушино» и «Малино» общей площадью около 64 гектаров. Об этом сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.

По его словам, на месте полуразрушенных нежилых зданий появится около 1,5 миллиона квадратных метров современной застройки, в том числе жилья.

«В результате торгов определят инвесторов, которые вложат в проекты более 154 миллиардов рублей», – отметил Ефимов.

Он также подчеркнул, что ежегодный бюджетный эффект от их реализации оценивается почти в 5,7 миллиарда рублей. Кроме того, в новых кварталах появится не менее 20 тысяч дополнительных рабочих мест.

Как рассказал глава столичного департамента Максим Гаман, на этих участках возведут современные микрорайоны со всей необходимой инфраструктурой.

Он уточнил, что будет построено более 718 тысяч квадратных метров жилья, из них 192 тысячи квадратных метров по программе реновации, а также образовательные учреждения, поликлиники, физкультурно-оздоровительные комплексы, центры развития детского творчества.

В рамках программы комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков возводится комфортное жилье, дороги, а также вся необходимая инфраструктура. В настоящее время в столице действуют 188 проектов комплексного развития территорий общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.

