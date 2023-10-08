Ефимов: Открой#Моспром и VK запустили приложение для развития промтуризма

Московский проект «Открой#Моспром» вместе с компанией VK при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) запустили мини-приложение «Открытая промышленность», призванного развить промышленный туризм в России. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Проект «Открытая промышленность» развивается с 2019 года. Он включает в себя разнообразные форматы просветительских мероприятий, которые позволяют москвичам и гостям столицы познакомиться с работой московских заводов и фабрик.

«Участниками проекта уже стали более 14,6 миллиона человек. Для них провели свыше 2000 очных экскурсий, 70 онлайн-туров, более 500 мастер-классов, 30 индустриальных фотовыставок. Москва как город-наставник по промышленному туризму не только делится опытом с регионами, но и предлагает сотрудничество», — сказал Ефимов. Новый сервис станет удобной платформой для записи на экскурсии по предприятиям.

По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислава Овчинского, уже сегодня пользователям сервиса доступны более 40-онлайн туров по московским заводам и порядка 20 виртуальных туров со знаменитыми гостями. Также здесь размещено 18 публикаций с интересными фактами об известной продукции, в частности об игре «Ну, погоди!».

Чтобы записаться на экскурсии, нужно заработать баллы за участие в обучающих викторинах, выполнение заданий, просмотр развивающих видеоматериалов о производстве и виртуальных туров со знаменитостями.

Директор по стратегическому партнерству VK Дмитрий Уваров заявил, что мини-приложение ВКонтакте «Открытая промышленность» откроет промышленный туризм для пользователей соцсетей. Он отметил, что за время тестового периода приложение посетили свыше 3000 человек.

Среди тех предприятий, на экскурсии по которым можно записаться уже сейчас, — изготовитель оптики «Айкрафт», кондитерские фабрики «ФренчКисс» и «Бабаевский», «НИИ Хлебопекарной промышленности», где делают хлеб для космонавтов, лифтостроительный завод «Мослифт», производитель напитков «Очаково» и другие заводы. Количество компаний-участников в будущем увеличится.

Проект «Открой#Моспром» включает в себя очные и онлайн-экскурсии на промышленные предприятия, интеллектуальные игры и викторины, фотовыставки и спортивные соревнования. Кроме того, воплощается в жизнь проект о московских трудовых династиях предприятий. В нем поучаствовали 50 семей за два года, суммарный трудовой стаж некоторых из них — больше 560 лет.

В 2022 году по итогам Всероссийского Акселератора по промышленному туризму, который проводило Агентство стратегических инициатив, столица победила в номинации «ПРОМновации» — инновационный подход к развитию промышленного туризма — и сегодня выступает в качестве региона-наставника.

Сервис доступен в сообществе проекта «Открой#Моспром» ВКонтакте и по ссылке.

