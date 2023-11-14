Ефимов: Общественно-деловой комплекс построят в Сосенском по городской программе

По соглашению с Москвой в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) инвестор построит в поселении Сосенском ТиНАО два объекта многофункционального общественно-делового комплекса. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Многофункциональный общественно-деловой комплекс станет частью квартала 35 поселения Сосенского Новомосковского административного округа. Вторая и третья очереди строительства этого объекта вошли в программу стимулирования создания мест приложения труда», – рассказал он.

Общая площадь двух зданий составит порядка 60 тысяч «квадратов». Ефимов подчеркнул, что они будут введены в эксплуатацию до июня 2026 и 2027 года соответственно. Инвестор вложит в проект 5,3 млрд рублей.

Так, дополнительные рабочие места, которые создаются в развивающихся районах благодаря городской программе, позволяют местным жителям устроиться на работу рядом с домом.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что на завершающей стадии строительства находится первая очередь проекта – многофункциональный центр с современными офисными пространствами и торговой галереей.

«В рамках первой очереди на территории появится 3018 новых рабочих мест», - отметил Овчинский.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил об одобрении планов возведения поликлиники в ТиНАО, детского сада, школы и поликлиники в Бирюлево Восточном, а также еще 10 объектов коммерческого назначения в разных районах и поселениях Москвы по программе стимулирования создания МПТ.

Сегодня инвесторы, которые участвуют в программе, могут увеличить объем преференций за счет сокращения сроков строительства. Так, уменьшив время создания МПТ на 6–12 месяцев, застройщик повысит себе льготу на 5%.

