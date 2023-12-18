Ефимов: Новый завод по производству изделий из термодревесины появится в ЮВАО

Московские власти подписали договор с предприятием «ТЕРМОДЕКИНГ МСК» о передаче земельного участка площадью 0,7 га на Ферганской улице (район Выхино-Жулебино, ЮВАО) под строительство производственных площадей по ставке один рубль в год. Реализация проекта будет осуществляться в рамках масштабного инвестпроекта (МаИП). Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, на заводе в Выхино-Жулебино будут выпускаться деревянные модули для строительства. «Для этого город выделил инвестору землю по льготной ставке. Трудоустроиться на предприятие смогут 150 человек», — заявил Ефимов.

Практика предоставления в аренду земельных участков по льготной ставке (один рубль в год) инвесторам, реализующим масштабные инвестпроекты, для расширения или создания производств осуществляется с марта 2022 года. Данная инициатива была продиктована необходимостью антикризисной поддержки бизнеса.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества Максима Гамана, льготный договор аренды был заключен на пять лет. За это время инвестор должен построить завод площадью 10 тысяч «квадратов» и начать выпускать изделия. Льготная ставка действительна в течение всего срока договора аренды, добавил министр.

«ТЕРМОДЕКИНГ МСК» работает с 2003 года. Это самый крупный российский производитель фасадных и террасных изделий из термодревесины. За двадцать лет было выпущено порядка 50 тысяч квадратных метров продукции.

Министр московского правительства, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что на новом заводе планируется выпуск до 110 тысяч «квадратов» декинга — влагоустойчивых плиточных модулей из обработанной древесины, фасадных досок, напольного покрытия, паркета. Он используется при возведении террас и благоустройстве, пояснил Овчинский.

Московский мэр Сергей Собянин ранее заявил, что землю под строительство производственных мощностей по льготной ставке получил уже 25-й инвестор.

Москва — город с развитым производством, активно поддерживающий предпринимателей. Здесь функционируют более 4000 промышленных площадок, на них работают свыше 720 тысяч человек. Каждый год в столице открываются от 40 до 50 средних и крупных предприятий и около 100 малых заводов. На них выпускают широкий спектр товаров и активно внедряют инновации.

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