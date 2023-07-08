Ефимов: Новые жилые и соцобъекты появятся в Покровском-Стрешневе

На северо-западе Москвы появится новый микрорайон, где будет построено более 66,5 тысячи квадратных метров жилой и общественно-деловой недвижимости. Об этом сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

По его словам, уже опубликован проект по реорганизации неэффективно используемой территории в районе Покровское-Стрешнево на сайте столичного правительства.

«Объем вложений в редевелопмент площадки площадью 2,5 гектара оценивается в семь миллиардов рублей», – уточнил вице-мэр.

Место расположение будущего микрорайона находится рядом с руслом реки Сходня, разделяющей районы Покровское-Стрешнево и Южное Тушино, неподалеку от памятника природы «Сходненский ковш», а также станция МЦД «Трикотажная».

Как рассказал глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, сейчас на этом месте во 2-м Строительном проезде размещены склады и офисы.

По его словам, на их месте построят около 60 тысяч квадратных метров недвижимости по программе реновации и более 6,5 тысяч квадратных метров общественных и социальных объектов. Гаман добавил, что согласно договору, застройщику необходимо будет возвести в этом районе и передать городу школу и детский сад.

