Ефимов: на инвестпортале Москвы зарегистрировалось 98 тысяч пользователей
С момента создания инвестпортала Москвы в 2014 году на нем зарегистрировалось 98 тысяч представителей бизнес-сообщества, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, по завершении регистрации пользователи получают доступ к порядка 30 электронным сервисам, облегчающим ведение бизнеса в Москве. Ефимов рассказал, что более 11 тысяч учетных записей на портале было заведено с начала года. За девять лет существования ресурса количество посещений сайта превысило 20 миллионов, отметил Ефимов.
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, что цифровые инструменты, доступные на инвестпортале, помогают в ведении бизнеса в Москве. Так, со старта работы ресурса порядка 7,6 тысяч раз воспользовались инструментов по подачи заявки на присвоение статусов промышленного комплекса, технопарка, инвестиционного приоритетного проекта.
Сегодня Москва – один из самых технологичных, современных и инновационных городов мира, который не только следует актуальным трендам цифровизации, но и сам задает их для многих других мегаполисов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru