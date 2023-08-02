Ефимов: на инвестпортале Москвы зарегистрировалось 98 тысяч пользователей

С момента создания инвестпортала Москвы в 2014 году на нем зарегистрировалось 98 тысяч представителей бизнес-сообщества, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, по завершении регистрации пользователи получают доступ к порядка 30 электронным сервисам, облегчающим ведение бизнеса в Москве. Ефимов рассказал, что более 11 тысяч учетных записей на портале было заведено с начала года. За девять лет существования ресурса количество посещений сайта превысило 20 миллионов, отметил Ефимов.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, что цифровые инструменты, доступные на инвестпортале, помогают в ведении бизнеса в Москве. Так, со старта работы ресурса порядка 7,6 тысяч раз воспользовались инструментов по подачи заявки на присвоение статусов промышленного комплекса, технопарка, инвестиционного приоритетного проекта.



Сегодня Москва – один из самых технологичных, современных и инновационных городов мира, который не только следует актуальным трендам цифровизации, но и сам задает их для многих других мегаполисов.

