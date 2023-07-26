Ефимов: Москва реализовала в два раза больше машиномест к прошлому году

Российская столица реализовала на городских торгах с начала января по конец июня более пяти тысяч мест для парковки автомобилей - в два раза больше к тому же периоду 2022 года. Такую статистику привёл заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Совокупный денежный объём проданных машиномет превысил два миллиарда рублей. Лоты расположены как в подземных паркингах, так и на многоуровневых наземных автостоянках во всех административных округах магаполиса. Площадь объектов варьируется от восьми до 45 квадратных метров.

Парковочные места реализованы посредством открытых аукционов, а также публичного предложения и без объявления цен. Средняя цена парковочного места по итогам торгов составила почти 400 тысяч рублей.

Как уточнил глава Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, наиболее востребованным оказалось парковочное место площадью 16 квадратных метров в подземном паркинге на бульваре Маршала Рокоссовского. На данный лот претендовали сразу 36 участников аукциона.

Среди прочего, российская столица выставляет на торги нежилые здания и помещения под ведение бизнеса, земельные участки разнообразного назначения, нестационарные торговые объекты. Инвесторам предоставляются самые обширные возможности по использованию коммерческой недвижимости: от открытия парикмахерских и магазинов – до образовательных и спортивных заведений.

Торги организованы в электронном формате. Подробная информация публикуется на Инвестиционном портале Москвы.

