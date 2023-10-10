Ефимов: Москва назначила оператора для редевелопмента территории в Кузьминках
Развитием территории на Волгоградском проспекте решением правительства Москвы займется городской оператор, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Город назначил оператора – Московский фонд реновации жилой застройки», - сказал Ефимов.
Он добавил, что срок реализации проекта составляет пять лет, а в развитие территории будет вложено почти 2,2 миллиарда рублей. Сейчас там находится устаревшее здание.
Город планирует построить около 24 тысяч квадратных метров комфортного жилья. Площадка находится рядом со станцией метро «Кузьминки» и имеет хорошую транспортную доступность, отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.
В свою очередь заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев уточнил, что в Кузьминках по программе реновации планируется переселить более 64 тысяч человек.
Программа комплексного развития территорий подразумевает создание городских кварталов на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков. На сегодняшний день в Москве в разных стадиях реализации находятся 188 объектов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru