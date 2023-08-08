Ефимов: Московский кабельный завод вдвое увеличил инвестиции в производство

Столичный завод «Москабельмет» в прошлом году инвестировал в свое развитие более 460 миллионов рублей. В том числе достичь этого удалось благодаря поддержке городских властей, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



Заводу присвоили статус промышленного комплекса в 2022 году, благодаря чему он будет получать налоговые льготы и тратить сэкономленные средства на собственное развитие. По итогам прошлого года в мероприятие было выложено 462 миллиона рублей, что вдвое превышает показатели 2021 года.



Обновленное оборудование и развитие производственных процессов позволят повысить контроль качества и снизить сроки выпуска продукции, отметил Ефимов.



Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, в свою очередь, отметил, что компания вырученные средства также вкладывает в увеличение объемов производства – за последние пять лет было выпущено около 200 тысяч километров кабельно-проводниковой продукции. Кроме того, «Москабельмет» инвестирует в расширение ассортиментной линейки.



Московская промышленность не первый год работает над достижением технологического суверенитета. Многие ключевые продукты и компоненты уже производятся в столице и полностью заменили импортные аналоги. «Москабельмет» ежегодно предоставляет до трех научных разработок, которые помогают в выпуске новых видов не только кабелей, но и целых систем. Кроме того, компания развивает новую производственную площадку, запуск которой расширил номенклатуру выпускаемой продукции.



Гендиректор группы компаний Павел Моряков уточнил, что работа в заданном направлении будет продолжена, и руководство продолжит наращивать инвестиции, потому что основой философии предприятия важно «быть на шаг впереди».

