Ефимов: Московские компании увеличили энергопотребление на 1,2%
Московские компании в январе – августе 2023 года на 1,2% увеличили энергопотребление по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, этот показатель достиг 21,2 млрд кВт/ч, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, наибольший рост зафиксирован в строительной отрасли, где энергопотребление выросло на 5,9%.
«Это связано с реализацией крупных инфраструктурных проектов, активным жилищным строительством и развитием социальной инфраструктуры», – пояснил Ефимов.
Общий уровень энергопотребления в Москве за восемь месяцев увеличился на 0,6%, превысив 29 млрд кВт/ч, отмечает столичный Департамент экономической политики и развития. Рост энергопотребления в коммерческом секторе свидетельствует об увеличении активности бизнеса, а расширение ассортимента товаров и услуг положительно влияет на развитие городской экономики.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Берлине неизвестные дважды за день попытались поджечь синагогу
- СТС снимает приключенческую комедию с Дмитрием Нагиевым
- Путин: никто на Ближнем Востоке не хочет полномасштабной войны
- В Армении заявили, что не обсуждают вопрос выхода из ОДКБ и ЕАЭС
- Концерт Найка Борзова в Перми перенесли на следующий год
- Мужчина с ножом ворвался в подмосковный храм
- Работу канатной дороги в Ялте приостановили на 90 дней из-за нарушений
- Путин: МиГ-31 с комплексом «Кинжал» приступят к патрулированию района Черного моря
- «Нужно заканчивать этот конфликт»: Путин высказался об ударе по больнице в Газе
- Почти 40 населенных пунктов Вологодской области обесточены из-за снежного шторма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru