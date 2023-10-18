Ефимов: Московские компании увеличили энергопотребление на 1,2%

Московские компании в январе – августе 2023 года на 1,2% увеличили энергопотребление по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, этот показатель достиг 21,2 млрд кВт/ч, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, наибольший рост зафиксирован в строительной отрасли, где энергопотребление выросло на 5,9%.

«Это связано с реализацией крупных инфраструктурных проектов, активным жилищным строительством и развитием социальной инфраструктуры», – пояснил Ефимов.

Общий уровень энергопотребления в Москве за восемь месяцев увеличился на 0,6%, превысив 29 млрд кВт/ч, отмечает столичный Департамент экономической политики и развития. Рост энергопотребления в коммерческом секторе свидетельствует об увеличении активности бизнеса, а расширение ассортимента товаров и услуг положительно влияет на развитие городской экономики.

