Ефимов: Инвесторы реорганизуют участки по программе КРТ в 10 округах столицы

Инвесторы и правообладатели реорганизуют 25 проектов комплексного развития неэффективно используемых территорий и участков бывших промзон площадью почти 493 гектара. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Инвесторы и правообладатели земельных участков и объектов недвижимости реализуют 25 проектов комплексного развития территорий общей площадью 492,82 гектара. По ним предусмотрено строительство свыше 9,3 миллиона квадратных метров недвижимости. Инвестиции в развитие участков оцениваются более чем в три триллиона рублей, а бюджетный эффект составит около триллиона рублей», – отметил он.

По словам министр московского правительства, главы департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, на участках бывших промзон появится более 5,3 миллиона квадратных метров жилья. Около 830 тысяч квадратных метров возведут для целей программы реновации.

«Также будет построено более 1,5 миллиона квадратных метров высокотехнологичных производств и около 2,5 миллиона квадратных метров общественно-деловых и социальных объектов», – пояснил он.

В рамках реализации проектов предусмотрено благоустройство прилегающих территорий и улично-дорожных сетей. Одним из самых крупных объектов, который построит девелопер, станет реорганизация участка бывшей промзоны «Автомоторная» на севере столицы. На данный момент на территории участка расположены устаревшие склады, автомастерские и предприятия, прекратившие свою деятельность.

Программа комплексного развития территорий (КРТ) предусматривает создание многофункциональных городских кварталов. На данный момент в столице находится 228 проектов общей площадью около 2,7 тысячи гектара.

