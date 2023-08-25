Ефимов: Инвестор построит предприятие по производству косметики в Москве

В Москве земельный участок площадью 0,66 гектара в районе Свиблово будет передан инвестору для реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) – строительства промпредприятия по выпуску косметических средств. Об этом сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.

«Производство полного цикла площадью 5,5 тысячи квадратных метров разместится на улице Енисейской», – уточнил вице-мэр.

В планах инвестора выпуск средств по уходу за кожей, декоративной косметики, средств личной гигиены.

По словам главы столичного департамента инвестиционной политики Владислава Овчинского, помимо производства косметики, на предприятии займутся и изготовлением упаковки, что создаст дополнительные 50 рабочих мест.

Как рассказал глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, соглашение с инвестором будет заключено сроком на пять лет, в течение которых он должен завершить строительство здания и запустить производство.

Москва – город с развитым производством. В ней ежегодно открываются от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. В настоящее время работает почти четыре тысячи промышленных площадок, на которых трудоустроено свыше 720 тысяч человек. В столице производят оборудование, электронику, лекарства, одежду, обувь и много другое.