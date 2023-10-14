Ефимов: Гранд-финал конкурса по БПЛА прошёл в парке «Руднево»

Гранд-финал национального чемпионата в области проектно-конструкторских решений прошёл на территории индустриального парка «Руднево», нового проекта особой экономической зоны «Технополис Москва». Участникам соревнований «Кибердром» необходимо было решать прикладные задачи по программированию беспилотных авиационных систем.



Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Всероссийский конкурс «Кадры для цифровой промышленности» проводится с 2019 года по инициативе Минпромторга РФ. Главная задача проекта – подготовка высококвалифицированных кадров для современной промышленности страны, в том числе цифровой.



Как отметил Ефимов, Москва – один из крупнейших производителей и рынков использования беспилотных летательных аппаратов.



«Например, в индустриальном парке «Руднево» размещен Федеральный центр беспилотных авиасистем, благодаря чему столица будет центром развития этой критически важной отрасли промышленности. Планируется, что до конца 2027 года на базе центра обучат до 10 тысяч человек. Выявить перспективных специалистов помогают такие мероприятия, как всероссийский конкурс в сфере проектно-конструкторских решений «Кибердром», - рассказал заммэра.



В этом году участниками гранд-финала стали более 160 человек из которых были составлены 16 команд. В отборочных этапах конкурса приняли участие свыше 1500 человек. Они представляли 124 команды из 78 регионов, рассказал глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.



«Московский регион представляли 14 команд, одна из которых вышла в гранд-финал. В составе «Сборной Москвы» участвовали молодые специалисты предприятий «Туполев» и «Ил». Вместе с другими финалистами они прошли 10 этапов. Жюри оценивало теоретические знания в области беспилотных технологий, а также навыки в подготовке и управлении в ручном и автономном режиме БПЛА и наземными робототехническими средствами», – уточнил Овчинский.



По итогам состязаний первое место заняла команда «Деайсер» из Орловской области.



На базе Федерального центра беспилотных авиасистем в индустриальном парке «Руднево» организуют учебно-методический центр для подготовки высококвалифицированных специалистов в области проектирования БПЛА. Там же будет функционировать профильный высокотехнологичный колледж.

