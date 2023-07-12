Ефимов: Экономика Москвы превзошла все прогнозы по устойчивости к внешним потрясениям

Столичная экономика показала высокую устойчивость к внешним потрясениям и опережает прогнозы по текущим ключевым параметрам. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, сообщило агентство РИА Новости.



По его словам, сильных колебаний удалось избежать благодаря диверсифицированной структуре экономики: спад в одной отрасли нивелируется ростом показателей в других. Эффективность такой политики подтвердилась и во время пандемии, и в условиях санкционного давления. Так, по результатам ковидного кризиса Москва показала рекордный за 15 лет рост валового регионального продукта — 10,7% в 2021 году.



Растут и инвестиции в основной капитал, отметил Ефимов. За пять лет объем вложений вырос в два раза, а в 2022 году составил более 5,9 трлн рублей, что на 2,2% больше, чем в 2021 году. Это также способствует повышению ВВП.



Дополнительные стимулы и возможности для столичных предприятий появились благодаря уходу некоторых зарубежных брендов, подчеркнул заммэра, — спрос на их продукцию увеличился, вырос и объем выпускаемых товаров. Наибольший вклад внесла машиностроительная отрасль, производители электрического оборудования и изготовители одежды.



Ефимов добавил, что не сбавляют обороты и ключевые городские проекты в строительной отрасли, уход иностранных компаний не отразился на темпах стройки. Кроме того, заключаются с инвесторами новые офсетные контракты на поставку различных товаров для нужд столицы.



В заключение собеседник агентства отметил, что стабильное развитие экономики Москвы — результат не только оперативных решений по поддержке предприятий, но и системной работы по повышению бюджетной эффективности последних десяти лет. Так, в 2022 году удалось высвободить 40% расходной части бюджета Москвы на создание и развитие инфраструктуры и повышение качества городской среды (32% в 2012 году). Такие же показатели сохранятся и в текущем году, заверил Ефимов.

