Ефимов: экономика Москвы чувствует себя уверенно

Экономика Москвы чувствует себя уверенно и стабильно, заявил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов в интервью РИА Новости.



По его словам, город успешно преодолевает новые серьезные вызовы, и при этом не меняет ни темпов, ни вектора развития.



«У нас появился новый мощный драйвер — это промышленность», - подчеркнул заммэра.



Он отметил, что ежегодно в столице создается множество новых производств, в том числе больших, наукоемких и высокотехнологичных.



Ефимов назвал драйвером московской промышленности – Особую экономическую зону.



«За счет возможностей особой экономической зоны в столице формируется несколько кластеров. На площадке в Зеленограде - фармацевтический кластер, кластер фотоники и микроэлектроники. Электромобилестроение в Печатниках, а в Руднево - Федеральный центр беспилотных авиасистем», - сообщил заммэра.

Ефимов заметил, что московские компании поставляют свои товары не только на российский рынок, но и за рубеж. По его словам, почти 25% в общем объеме товаров несырьевого неэнергетического экспорта Москвы занимает продукция машиностроения.

