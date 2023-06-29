Ефимов: Дом купца Виноградова восстановят по льготной программе
Компания «Старина» и московские власти заключили договор аренды земельного участка, на котором расположен объект культурного наследия – деревянный дом купца Дмитрия Виноградова. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Площадь здания – 534 квадратных метра. Контракт с компанией «Старина» был заключен на 49 лет по программе «1 рубль за квадратный метр в год». Арендатор обязуется в течение пяти лет провести реставрацию, по итогам которой он сможет перейти на льготную арендную ставку и использовать участок по своему усмотрению.
При этом работы должны быть проведены в полном соответствии с охранными обязательствами и сроками плана работ, утвержденными Мосгорнаследием.
Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что арендная плата по итогам торгов – 12,1 миллиона рублей в год, однако по окончании работ инвестор будет платить льготную ставку - 534 рубля в год из расчета один рубль за квадратный метр.
Деревянный дом купца Виноградова построен в 1880 году, он находится во втором Крутицком переулке в шаговой доступности от станций метро «Пролетарская» и «Крестьянская застава».
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