Ефимов: Число обращений по земельным участкам в Москве сократилось на 10%

Число обращений по теме использования участков земли и нежилых помещений в российской столице за девять месяцев текущего года снизилось на 9,9%. Такую статистику привёл заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Он связал эту тенденцию с эффективностью профилактики, которая нацелена на сокращение случаев имущественно-земельных нарушений.

«За девять месяцев 2023 года было зарегистрировано более 59,5 тысячи обращений, из которых свыше 51,8 тысячи – от юридических лиц. Еще почти 7,7 тысячи запросов поступило от граждан. Мы наблюдаем сокращение количества вопросов от жителей на темы захламления земель и незаконного размещения объектов на территории парков», – отметил Ефимов.

Профилактической работой в информационном плане для предотвращения такого рода нарушений в столице занимается Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы. Госинспекция организует вебинары, индивидуальные консультации и стратегические сессии. Она также активно формирует каналы связи и взаимодействия с горожанами и предпринимателями, рассказал глава ведомства Иван Бобров.

«У москвичей пользуются спросом простые и удобные механизмы, позволяющие без лишних формальностей обратить внимание профильных ведомств на возможные нарушения и оперативно устранить их. При таком подходе жители столицы чувствуют причастность к решению городских проблем. Они персонально принимают участие в борьбе с самостроем, самовольным захватом земли, незаконным ограничением доступа на территории общего пользования», - сказал он.

Для повышения эффективности работы инспекция запустила несколько чат-ботов - «Самострой.net» и «Свободный доступ». Ежемесячно через них москвичи направляют более 300 сообщений для проверки фактов нарушений.

