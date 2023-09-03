Ефимов: Чат-бот «Свободный доступ» помог почти 1700 москвичам с 2022 года

Почти 1700 москвичей воспользовались чат-ботом «Свободный доступ» с момента его запуска в 2022 году. Специалисты подтвердили 325 нарушений, связанных с самозахватом общественных пространств и незаконными парковками. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что «Свободный доступ» был совместно запущен Департаментом информационных технологий и Госинспекцией по недвижимости. С помощью чат-бота москвичи могут сообщить о неправомерно установленных заборах, шлагбаумах, полусферах, барьерах и парковочных столбиках.

Программа доступна в мессенджере Telegram. Чтобы подать заявку, необходимо набрать в поисковой строке «Свободный доступ», нажать кнопку «Старт», выбрать округ и район, описать проблему и указать удобный способ для обратной связи. В случае выявленного нарушения сотрудники Госинспекции по недвижимости примут меры для его устранения.

Ефимов отметил, что сервис сделал общение москвичей с контролирующими органами более простым и позволил оперативно убирать незаконные ограничения доступа к общественным пространствам. «С января по июль 2023 года свои обращения через чат-бот направили 532 жителя города, в результате специалисты подтвердили 125 нарушений. Благодаря профилактической работе в этом году количество обращений снизилось в 1,4 раза», — заявил Ефимов.

По словам начальника Госинспекции по недвижимости Ивана Боброва, наиболее активными пользователями сервиса в текущем году стали жители ЦАО города Москвы — от них в чат поступило 84 заявки, 41 нарушение удалось устранить. На втором месте — жители ЮЗАО (64 заявки, семь устраненных нарушений), замыкают тройку жители ВАО (61 обращение, 12 нарушений).

Москва — один из мировых лидеров по оказанию электронных услуг. Здесь постоянно ведется тестирование новых инструментов, призванных решать городские задачи с помощью современных технологий и создавать новые полезные сервисы.

