Ефимов: Бюджет развития Москвы в 2024 году превысит 40%

Доля бюджета развития в Москве в 2024 году превысит 40%, заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на Московском финансовом форуме.

«На сегодняшний момент бюджет развития в городе составляет около 38%. На следующий год мы планируем, что этот показатель превысит 40%. Это залог развития экономики, потому что, не осуществляя инвестиции, мы не сможем в будущем получить дополнительные доходы, которые позволят в том числе более эффективно исполнять наши социальные задачи», – отметил он.

Так, бюджет столицы позволяет заниматься развитием транспорта, расширять необходимую инфраструктуру, благоустраивать территорию. Для инвестирования город также использует бюджетные кредиты.

По словам вице-мэра, вложенные средства не только окупаются, но и довольно быстро приносят дополнительные доходы. В пример он привел строительство метро – ведь около станций строятся и другие объекты, а стоимость недвижимости увеличивается минимум на 30%. Таким образом, целевые кредиты позволяют городу развиваться и получать доходы в будущем.

