Ефимов: Бизнес приобрел 29 помещений в исторических зданиях Москвы 

«Покупка исторической недвижимости у города и открытие в ней различных видов бизнеса становится все более привлекательной для столичных предпринимателей», - пояснил он.

По его словам, возможность приобрести городскую историческую недвижимость позволяет представителям малого и среднего бизнеса реализовывать коммерческие проекты в необычных помещениях. Отмечается, что больше всего приобретаемых исторических зданий расположено в центре Москвы. Также предприниматели интересуются объектами на юге и юго-востоке и северо-востоке столицы.

Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман, новые собственники проведут на приобретенных объектах работы по сохранению и охране. Гаман рассказал, что самым большим историческим объектом, приобретенным столичными предпринимателями, стало здание в Милютинском переулке в центре Москвы.

С выставленными на торги объектами можно ознакомиться на Инвестиционном портале Москвы. Заинтересованные в приобретении помещений предприниматели с помощью портала могут напрямую связаться правительством Москвы, подать заявки на получение статусов, дающих право на льготы, и не только.

