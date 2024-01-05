Ефимов: Бизнес приобрел 29 помещений в исторических зданиях Москвы
Столичные предприниматели в 2023 году приобрели более 3,65 тысячи квадратных метров недвижимости в объектах культурного наследия, рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Покупка исторической недвижимости у города и открытие в ней различных видов бизнеса становится все более привлекательной для столичных предпринимателей», - пояснил он.
По его словам, возможность приобрести городскую историческую недвижимость позволяет представителям малого и среднего бизнеса реализовывать коммерческие проекты в необычных помещениях. Отмечается, что больше всего приобретаемых исторических зданий расположено в центре Москвы. Также предприниматели интересуются объектами на юге и юго-востоке и северо-востоке столицы.
Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман, новые собственники проведут на приобретенных объектах работы по сохранению и охране. Гаман рассказал, что самым большим историческим объектом, приобретенным столичными предпринимателями, стало здание в Милютинском переулке в центре Москвы.
С выставленными на торги объектами можно ознакомиться на Инвестиционном портале Москвы. Заинтересованные в приобретении помещений предприниматели с помощью портала могут напрямую связаться правительством Москвы, подать заявки на получение статусов, дающих право на льготы, и не только.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru