Ефимов: Бизнес использовал сервисы mos.ru в имущественно-земельной сфере 1,5 млн раз

Московские предприниматели более 1,5 млн раз воспользовались ключевыми государственными и иными сервисами и услугами в имущественно-земельной сфере в 2023 году на портале mos.ru. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Для предпринимателей в столице созданы и развиваются удобные цифровые продукты, которые позволяют им взаимодействовать с городом в режиме онлайн. На портале mos.ru представители бизнеса могут получить все государственные и иные услуги в имущественно-земельной сфере, а также воспользоваться различными сервисами», — отметил вице-мэр.

По его словам, в 99% случаев предприниматели пользовались доступными продуктами онлайн.

В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман заявил, что наибольшей популярностью среди предпринимателей пользуется сервис сверки финансово-лицевых счетов по договорам аренды или купли-продажи нежилого помещения и земельного участка (более 1,2 млн обращений). Он был улучшен в уходящем году — изменился дизайн, появилась возможность отфильтровать все счета с долговыми обязательствами в один клик.

Второй по популярности (свыше 20 тысяч обращений) стала услуга «Присвоение, изменение или аннулирование адреса объекта адресации».

Более 16 тысяч раз предприниматели воспользовались услугой «Запрос на сверку расчетов по финансово-лицевому счету». Она дает возможность отправить заявку на предоставление акта сверки по договорам аренды нежилого помещения, земли или купли-продажи недвижимости. За выдачей копий правоудостоверяющих, правоустанавливающих документов и за предоставлением земельного участка в аренду правообладателям расположенных на нем зданий и сооружений представители бизнеса обращались свыше восьми тысяч раз.

Всего на портале mos.ru представители бизнеса могут воспользоваться более чем 200 сервисами и услугами.

