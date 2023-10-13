Ефимов: 15 тысяч рабочих мест появится в Москве благодаря льготным инвесткредитам

Благодаря программе льготного инвестиционного кредитования в Москве появится более 15 тысяч новых вакансий. Об этом заявил заммэра столицы Владимир Ефимов.

По его словам, в Москве разработан целый ряд инструментов, доказавших свою эффективность, по поддержке бизнеса, одним из которых стала программа льготного инвесткредитования.

«На один рубль, выделенный по этой программе из бюджета, приходится до 55 рублей частных инвестиций предприятия в экономику города. Соответственно, каждый рубль мы возвращаем в бюджет в виде налогов от реализации соответствующего проекта», – пояснил Ефимов.

Он также отметил, что с марта прошлого года столичным компаниям было предоставлено в рамках программы более 250 миллиардов рублей.

«В общей сложности реализация инвестиционных проектов, поддержанных Москвой, позволит построить около одного миллиона новых производственных площадей и привлечь примерно 6,6 миллиарда рублей в виде налоговых отчислений в бюджет города», - подчеркнул заммэра столицы.

Программа показала хороший эффект, так как объект кредитования промышленных предприятий столицы за последние два года удвоился, добавил он.

Ставка по льготным инвестиционным кредитам составляет 3% годовых, а размер поддержки может достигать трех миллиардов рублей. Средства предоставляются сроком до трех лет.

Как уточнил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский, полученные в рамках программы средства могут быть направлены на приобретение современного оборудования, а также на создание и реконструкцию промышленной инфраструктуры на территории города.

«Столичные предприятия, воспользовавшиеся этой программой, уже закупили свыше 270 единиц крупного промышленного оборудования», – сообщил Овчинский.

Москва – город с развитым производством, в котором работает свыше четырех тысяч промышленных площадок. На них трудятся более 720 тысяч человек. Ежегодно в городе открывается до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых.

Комфортные условия, созданные в Москве для бизнеса, позволяют активно развиваться как крупным, так и предприятиям малого и среднего бизнеса, а размещение промплощадок в столице открывает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также большому пулу системной поддержки города.

