Ефимов: 10 проконкурентных практик столицы вошли в Белую книгу ФАС

В «Белой книге» Федеральной антимонопольной службы (ФАС) отметили самые эффективные подходы Москвы в области конкурентной политики за 2022 год. Об этом сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов. По его словам, в нее включили сразу 10 проконкуретных практик Москвы.

«Среди них – открытие онлайн-сервиса «Банк технологий», развитие промышленного туризма с помощью проекта «Открой Моспром», пилотный проект для старшеклассников «Культура конкуренции» и другие», – рассказал заммэра.

Проект «Культура конкуренции» для старшеклассников помог им овладеть важными практическими навыками и осознать значение формирования свободной конкурентной среды.

«Эта программа была запущена в пилотном формате в 2022 году», - заявил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. Он отметил, что в ней приняли участие 250 учащихся 9-10 классов из 10 московских общеобразовательных школ. Программа была разработана специально для школьников, которые обучаются в специализированных классах по направлению «Предпринимательство».

Он также добавил, что благодаря ей старшеклассники научатся разобраться в рыночных механизмах.

В «Белой книге» отметили предоставление льготной ставки аренды земельных участков в размере один рубль в год для реконструкции или строительства объектов промышленно-производственного назначения в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов, а также развитие промышленного туризма в рамках проекта «Открой Моспром». Кроме того, ФАС высоко оценила результаты работы одного из московских онлайн-сервисов для бизнеса – «Банк технологий», который помогает подбирать новейшие технологии, инструменты и IT-решения.

«Этот сервис был запущен в Москве в 2020-м году, и на сегодняшний день в нём представлено более 420 технологических решений», - проинформировал глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Вячеслав Овчинский.

ФАС составляет «Белую книгу» ежегодно. Он включает в себя лучшие практики региональных органов власти, направленных на развитие конкуренции.

