Дошкольники Северного Кавказа получили обучающее оборудование от резидента ОЭЗ «Технополис Москва»

Обучение и развитие воспитанников детских садов и школ Чечни, Северной Осетии и Дагестана проводят с помощью интерактивного игрового оборудования резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Новшество применяется впервые на Северном Кавказе. Оно знакомит с естественно-техническими науками и даже национальным языком, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

С помощью «умного» оборудования у дошкольников развивают 3D-мышление. Оно будет востребовано у специалистов в будущем. Благодаря разработкам московских компаний решается проблема оторванности традиционного образования от решения практических задач, детей учат примененять полученные знания в жизни.

«Компания «Научные развлечения» является резидентом площадки Печатники ОЭЗ «Технополис Москва» с 2019 года. Разработчики предприятия постоянно совершенствуют и расширяют спектр образовательных наборов, чье главное назначение – дать детям базовые инженерные знания и навыки, которые помогут адаптироваться к жизни в высокотехнологичном мире, реализовать себя творчески и профессионально», – отметил Владислав Овчинский.

В этом помогают образовательные наборы естественно-научных дисциплин для детей и подростков. В марте 2023 года компания представила 10 новых образцов и уже готова запустить в производство датчик-силомер для замены западных аналогов.

Образовательные комплексы Академия Наураши «Цифровая STEAM-лаборатория» и Академия Наураши «Хрустальная мультлаборатория» поступили в детский сад № 43 «Малик» города Грозный. Дети сняли мультфильм на родном языке благодаря тому, что наборы развивают и творческое, и инженерное мышление.

Робототехнический набор «Умная теплица» помог дошкольникам дагестанского детского сада «Ватан» настроить в модели тепличного комплекса для фасоли датчики контроля климата и автоматический полив воды.

«Цифровые интерактивные комплексы используются более чем в 40 тысячах российских школ, детских садов, вузов и других образовательных организаций. Сейчас они впервые внедряются в дошкольные учреждения Чечни, Дагестана, Северной Осетии», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев.

Всего в дошкольные образовательные учреждения северокавказских регионов поступило 100 наборов, среди них – цифровые лаборатории для детских садов и школ и робототехнические наборы.

По данным генерального директора компании Олега Поваляев более миллиона российских детей пользуются развивающими наборами «Научных развлечений».

