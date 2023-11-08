Доля отечественных продуктов в магазинах в РФ достигла 90 процентов

В ходе выступления на пленарном заседании в рамках Всемирного дня качества он указал, что речь идёт о большинстве категорий.

«По данным торговых сетей, по большинству продуктов питания доля российских производителей достигает сегодня на полках 90% и более», - сказал Евтухов.

Ранее производителей продуктов первой необходимости обязали фасовать их в упаковки объема, утвержденного ГОСТ, и не менять его, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

