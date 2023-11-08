Доля отечественных продуктов в магазинах в РФ достигла 90 процентов
Статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов заявил, что отечественные продовольственные товары заняли в российских магазинах долю в 90% и более, сообщает РИА Новости.
В ходе выступления на пленарном заседании в рамках Всемирного дня качества он указал, что речь идёт о большинстве категорий.
«По данным торговых сетей, по большинству продуктов питания доля российских производителей достигает сегодня на полках 90% и более», - сказал Евтухов.
Ранее производителей продуктов первой необходимости обязали фасовать их в упаковки объема, утвержденного ГОСТ, и не менять его, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- У берегов Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,7
- Новое правительство Словакии заблокировало отправку Украине боеприпасов
- Кадыров пригрозил увольнением чиновникам, чьи дети не знают чеченского языка
- Посол Белоруссии: Товарооборот с Россией по итогам года составит $50 млрд
- Доля отечественных продуктов в магазинах в РФ достигла 90 процентов
- Суд отправил под арест замглавы МВД Дагестана Исмаилова
- В Москве на выставке покажут свыше 50 работ художников Испании XVI-XIX веков
- СМИ назвали дату анонса GTA VI
- Путин передал привет Цзиньпину через замглавы Центрального военного совета Китая
- Российского футболиста Лесина нашли мертвым на берегу моря в Сочи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru