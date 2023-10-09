Доллар упал ниже ста рублей
9 октября 202317:53
Рубль вернул утраченные ранее днем позиции на Мосбирже - курс доллара опустился ниже ста рублей, следует из данных торгов.
По состоянию на 17:50 по московскому времени стоимость американской валюты снижалась на 43 копейки, до 99,98 рубля, евро дешевеет на 38 копеек, до 105,39 рубля.
Ранее днем зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин призвал ФСБ проверить Центробанк, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Израиль опроверг данные о том, что Египет предупреждал о планах ХАМАС
- Путин поручил до конца года выполнить цели по зарплатам бюджетников
- Движение ХАМАС опровергло сообщения о переговорах с Израилем по обмену пленными
- Путин поручил установить плановые значения по выходу компаний на биржу
- Объявлена стоимость нового седана «Москвич 6»
- Эксперт прогнозирует рост зарплат женщин на предприятиях
- Внука экс-главы ЦБ обвинили в хищении миллиардов рублей
- «Много букв!»: Вассерман признался, что недолюбливает «Войну и мир»
- СМИ: Михаил Фридман переехал из Великобритании в Израиль
- Певица Глюкоза заявила, что вернулась из Тель-Авива в Москву
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru