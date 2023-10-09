Доллар упал ниже ста рублей

Рубль вернул утраченные ранее днем позиции на Мосбирже - курс доллара опустился ниже ста рублей, следует из данных торгов.

По состоянию на 17:50 по московскому времени стоимость американской валюты снижалась на 43 копейки, до 99,98 рубля, евро дешевеет на 38 копеек, до 105,39 рубля.

Ранее днем зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин призвал ФСБ проверить Центробанк, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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