Доллар упал на Мосбирже ниже 98 рублей
Российский рубль укрепился после новости о внеочередном заседании Центробанка РФ по ключевой ставке, об этом свидетельствуют данные валютных торгов на Московской бирже.
По данным площадки на 18:18 мск, курс американской валюты снизился на 2,1 рубля - до 97,33 рубля. Евро подешевел на 2,4 рубля - до 106,38 рубля, а юань стал дешевле на 37 копеек - до 13,32 рубля.
Ранее американская и европейская валюты дорожали до 101 рубля и 111 рублей, соответственно.
Совет директоров Центробанка России проведёт 15 августа внеочередное заседание, на котором будет обсуждаться уровень ключевой ставки. Изначально оно было запланировано на 15 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru