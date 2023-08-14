Доллар упал на Мосбирже ниже 98 рублей

По данным площадки на 18:18 мск, курс американской валюты снизился на 2,1 рубля - до 97,33 рубля. Евро подешевел на 2,4 рубля - до 106,38 рубля, а юань стал дешевле на 37 копеек - до 13,32 рубля.

Ранее американская и европейская валюты дорожали до 101 рубля и 111 рублей, соответственно.

Совет директоров Центробанка России проведёт 15 августа внеочередное заседание, на котором будет обсуждаться уровень ключевой ставки. Изначально оно было запланировано на 15 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

