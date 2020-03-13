Доллар несколько сдал позиции на Московской бирже

Российский рубль в пятницу, 13 марта, смог несколько отыграть потери после резкого ослабления последних дней. Благодаря росту цен на нефть и действиям Центробанка доллар опустился ниже отметки в 73 рубля.

В середине дня доллар снижался на 3 процента до 72,5 рубля, тогда как евро опускался до 81 рубля (-2,9 процента).

ЦБ установил официальный курс на субботу, 14 марта, на отметке 73,19 рубля за доллар и 81,86 рубля за евро, сообщает RT.

Ранее аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф заявил, что российский рубль восстановится после потерь, вызванных коронавирусом и падением цен на нефть, в 2022 году.

