«Развитие с нуля»: Россия заместит импортные детские смеси за 3-4 года

«Что касается производства 10%, речь идет о продукции для детей раннего возраста, о заменителях грудного молока, это адаптированные сухие молочные смеси. Ситуация улучшается, так как расширяется производство, но просто этот процесс не такой быстрый. Мы сейчас реализуем федеральную программу, в рамках которой создаются производства в следующем году по части компонентов, а также по части расширения продуктовой линейки. Нужно отметить, что речь идет о производствах полного цикла, потому что у нас есть производства, но они фактически работают на компонентной сырьевой базе заграничной. Есть сложности, связанные с доставкой, в любой момент могут проблемы возникнуть», - отметил он.

При этом Симоненко подчеркнул, что параллельно приходится развивать компонентную базу с нуля. А на фоне всех изменений в отрасли молочные смеси уже подорожали на ощутимые 10%.

«В ближайшие три-четыре года мы сможем значительно расширить объемы производства, чтобы заменить западные продукты. Другое дело, что здесь есть сложности. Потому что параллельно нужно развивать компонентную базу. В России нет витаминной основы, мы ее закупали, это проблема, часть минералов тоже. Есть опыт, когда можно заменить премиксы на отдельные компоненты и элементы. В последнее время наблюдается рост цен в 10% на продукцию для детей раннего возраста. Это существенно, потому что эти продукты не очень низкой стоимости», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее диетолог перечислила основные ошибки родителей при кормлении детей. Специалист Прия Тью отметила, что родители допускают ошибку, ставя ненужные ограничения, передает «Радиоточка НСН».

