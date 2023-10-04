«Развитие с нуля»: Россия заместит импортные детские смеси за 3-4 года
Сергей Симоненко заявил в эфире НСН, что через три-четыре года Россия сможет заменить западную продукцию, сегодня наибольшие проблемы связаны с компонентной базой.
Через три-четыре года Россия сможет существенно расширить производство молочных смесей для детей, чтобы заменить западную продукцию, заявил директор НИИ детского питания Сергей Симоненко в беседе с НСН.
Ранее на Всероссийском молочном форуме регионов обсуждался вопрос обеспечения России детским питанием. Сергей Симоненко заявил, что на данный момент в стране только 10% детского питания - это собственная продукция, а 50 тысяч тонн все еще завозится из-за рубежа. Он рассказал о мерах, которые принимаются, чтобы исправить такое положение дел.
«Что касается производства 10%, речь идет о продукции для детей раннего возраста, о заменителях грудного молока, это адаптированные сухие молочные смеси. Ситуация улучшается, так как расширяется производство, но просто этот процесс не такой быстрый. Мы сейчас реализуем федеральную программу, в рамках которой создаются производства в следующем году по части компонентов, а также по части расширения продуктовой линейки. Нужно отметить, что речь идет о производствах полного цикла, потому что у нас есть производства, но они фактически работают на компонентной сырьевой базе заграничной. Есть сложности, связанные с доставкой, в любой момент могут проблемы возникнуть», - отметил он.
При этом Симоненко подчеркнул, что параллельно приходится развивать компонентную базу с нуля. А на фоне всех изменений в отрасли молочные смеси уже подорожали на ощутимые 10%.
«В ближайшие три-четыре года мы сможем значительно расширить объемы производства, чтобы заменить западные продукты. Другое дело, что здесь есть сложности. Потому что параллельно нужно развивать компонентную базу. В России нет витаминной основы, мы ее закупали, это проблема, часть минералов тоже. Есть опыт, когда можно заменить премиксы на отдельные компоненты и элементы. В последнее время наблюдается рост цен в 10% на продукцию для детей раннего возраста. Это существенно, потому что эти продукты не очень низкой стоимости», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее диетолог перечислила основные ошибки родителей при кормлении детей. Специалист Прия Тью отметила, что родители допускают ошибку, ставя ненужные ограничения, передает «Радиоточка НСН».
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