Детское питание подорожает на 15% с 1 февраля

Производитель детского питания АО «Прогресс», выпускающий продукты под брендом «ФрутоНяня», заявил о повышении цен на свои товары. Об этом сообщает «Коммерсант».

При этом компания занимает более 30% рынка. Отмечается, что изменение цен произойдет с 1 февраля, в среднем продукты компании подорожают на 15,5%.

«Ъ» со ссылкой на источник передает, что детское питание — использует значительную долю импортного сырья, которое значительно поднялось в цене в связи с девальвацией рубля.

Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» , что российскому Центробанку необходимо в первую очередь работать над укреплением национальной валюты, а не думать об остановке инфляции.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Майшев
ТЕГИ:Рост ЦенДетиПитание
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