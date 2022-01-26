Детское питание подорожает на 15% с 1 февраля

Производитель детского питания АО «Прогресс», выпускающий продукты под брендом «ФрутоНяня», заявил о повышении цен на свои товары. Об этом сообщает «Коммерсант».



При этом компания занимает более 30% рынка. Отмечается, что изменение цен произойдет с 1 февраля, в среднем продукты компании подорожают на 15,5%.

«Ъ» со ссылкой на источник передает, что детское питание — использует значительную долю импортного сырья, которое значительно поднялось в цене в связи с девальвацией рубля.

Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» , что российскому Центробанку необходимо в первую очередь работать над укреплением национальной валюты, а не думать об остановке инфляции.

