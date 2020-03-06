Десяткам банков в России грозит дефолт в 2020 году

В 2020 году в группе риска будут находиться 38 кредитных организаций. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование рейтингового агентства «Эксперт РА».

Согласно анализу 402-х банков, раскрывающих отчётность на сайте Центрального банка России, дефолт в течение ближайших 12 месяцев может грозить 9,5% действующих банков, отмечает RT.

Названия организаций при этом не раскрываются.