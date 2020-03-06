Десяткам банков в России грозит дефолт в 2020 году
В 2020 году в группе риска будут находиться 38 кредитных организаций. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование рейтингового агентства «Эксперт РА».
Согласно анализу 402-х банков, раскрывающих отчётность на сайте Центрального банка России, дефолт в течение ближайших 12 месяцев может грозить 9,5% действующих банков, отмечает RT.
Названия организаций при этом не раскрываются.
Авторы исследования указывают, что в основном в группу риска попадают банки без определённой бизнес-модели, передает Ura.ru. Проблемные банки сосредоточены в Московском регионе.
Ранее сообщалось, что власти США обвиняют российского бизнесмена, основателя банка Олега Тинькова в «мошенничестве с налогами». Ему предъявлено обвинение по двум пунктам, по каждому из которых ему грозят до трех лет тюрьмы.
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