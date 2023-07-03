Дерипаска призвал строить российскую экономику не «по понятиям»

Строить экономику и правовую среду «по понятиям» - путь в никуда. Такое мнение высказал бизнесмен Олег Дерипаска, пишет РБК.

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Предприниматель призвал создавать «экономику предложения». Ее основами Дерипаска назвал гарантии для инвестиций, доверие бизнеса к государству и предсказуемую политику.

«Зачем нам новый кризис? Ресурсы у государства истощаются. Были успехи, но они временны. Экономика предложения - это единственный выход», - считает бизнесмен.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что прогнозы по российской экономике на 2023 год «в целом положительные». Глава государства обратил внимание на рост промышленного производства, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // Cyprus Butterfly
ТЕГИ:Государство и бизнесРоссияЭкономикаОлег Дерипаска

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