Дерипаска призвал строить российскую экономику не «по понятиям»
Строить экономику и правовую среду «по понятиям» - путь в никуда. Такое мнение высказал бизнесмен Олег Дерипаска, пишет РБК.
Предприниматель призвал создавать «экономику предложения». Ее основами Дерипаска назвал гарантии для инвестиций, доверие бизнеса к государству и предсказуемую политику.
«Зачем нам новый кризис? Ресурсы у государства истощаются. Были успехи, но они временны. Экономика предложения - это единственный выход», - считает бизнесмен.
Президент Владимир Путин ранее заявил, что прогнозы по российской экономике на 2023 год «в целом положительные». Глава государства обратил внимание на рост промышленного производства, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Финляндия обновит железную дорогу для скорой переброски войск к России
- Эрдоган: Инициативам Турции по примирению России и Украины мешают лоббисты войны
- Еврокомиссия пообещала Украине регулярную финансовую поддержку
- Маск возглавил рейтинг 500 богатейших людей мира
- Участники СВО смогут перейти на бесплатное обучение по заявлению
- РАНХиГС признали потерпевшей стороной в деле о мошенничестве
- В Unilever заявили о продолжении работы заводов в России
- Во Франции с начала беспорядков заключили под стражу не менее 120 человек
- Экспорт российского СПГ резко сократился
- Дерипаска призвал строить российскую экономику не «по понятиям»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru