Дерипаска и Набиуллина поспорили о ставках ЦБ и инфляции
При нынешних ставках Центрального банка России роста предложения не ожидается. Об этом на форуме «Россия зовет!» заявил основатель UC Rusal, миллиардер Олег Дерипаска.
По его мнению, в особенности это будет наблюдаться при реальной инфляции.
Он отметил, что регулятор постоянно двигает кривую спроса вниз, в связи с чем создается ощущение передвижения точки равновесия. При этом, по словам бизнесмена, следует уделить больше внимания предложению.
Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о возможном снижении высокой инфляции за два-три года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru