Дерипаска и Набиуллина поспорили о ставках ЦБ и инфляции

При нынешних ставках Центрального банка России роста предложения не ожидается. Об этом на форуме «Россия зовет!» заявил основатель UC Rusal, миллиардер Олег Дерипаска.

По его мнению, в особенности это будет наблюдаться при реальной инфляции.

Аналитик спрогнозировал курс рубля

Он отметил, что регулятор постоянно двигает кривую спроса вниз, в связи с чем создается ощущение передвижения точки равновесия. При этом, по словам бизнесмена, следует уделить больше внимания предложению.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о возможном снижении высокой инфляции за два-три года.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:ИнфляцияБанкЭльвира НабиуллинаОлег Дерипаска
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