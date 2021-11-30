Дерипаска и Набиуллина поспорили о ставках ЦБ и инфляции

Он отметил, что регулятор постоянно двигает кривую спроса вниз, в связи с чем создается ощущение передвижения точки равновесия. При этом, по словам бизнесмена, следует уделить больше внимания предложению.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о возможном снижении высокой инфляции за два-три года.