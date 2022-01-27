Депутат рассказал о своей зарплате в Госдуме
Депутаты Госдумы в месяц зарабатывают около 400 тысяч рублей, рассказал парламентарий Сергей Колунов.
«Зарплата одна, плюс там еще идут начисления, премии ежемесячные, ежеквартальные. Если это все собрать и разделить на 12 месяцев, то получится 390 тысяч рублей», - сказал парламентарий в пресс-центре «Радио 1».
Ранее зарплатное неравенство бюджетников в России объяснили саботажем правительства. В российских регионах существует произвол при выплате зарплат бюджетникам, в результате чего независимые сотрудники уходят работать в сферу частного бизнеса, рассказал экс-депутат Госдумы, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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