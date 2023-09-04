Депутат Хамзаев предложил ввести налог для компаний за возвращение в Россию
Дополнительный налог — «за возвращение на рынок» — следует ввести для компаний, которые ушли с российского рынка, а затем решили вернуться. Об этом заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев, передает РИА Новости.
«Считаю, что те компании, кто один раз променял своих клиентов-потребителей на политику, подверг риску своих работников, не должны возвращаться в нашу страну без дополнительных финансовых обязательств», — поделился парламентарий.
По мнению Хамзаева, для таких организаций должен действовать дополнительный налог, и компании должны направлять выплаты в бюджет столько, сколько их юридически не было в РФ. Депутат считает необходимым обсудить этот вопрос на профильной подкомиссии правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями. Так, Хамзаев предложил обязать выплатить в бюджет не менее 10% от половины рыночной стоимости активов (на момент ухода) компании, которая собирается вернуться в Россию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru