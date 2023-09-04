Депутат Хамзаев предложил ввести налог для компаний за возвращение в Россию

«Считаю, что те компании, кто один раз променял своих клиентов-потребителей на политику, подверг риску своих работников, не должны возвращаться в нашу страну без дополнительных финансовых обязательств», — поделился парламентарий.

По мнению Хамзаева, для таких организаций должен действовать дополнительный налог, и компании должны направлять выплаты в бюджет столько, сколько их юридически не было в РФ. Депутат считает необходимым обсудить этот вопрос на профильной подкомиссии правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями. Так, Хамзаев предложил обязать выплатить в бюджет не менее 10% от половины рыночной стоимости активов (на момент ухода) компании, которая собирается вернуться в Россию.

